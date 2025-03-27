Kahvehanede çifte cinayet: 8 çeyrek altın yüzünden katil oldu
Adana'da kahvehanede iki kişiyi 8 çeyrek altın yüzünden öldüren şüpheli tutuklandı. Şüphelinin tabut emojili çift tabancayla poz verdiği ortaya çıktı.
Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'ndeki işletmede dün gece saatlerinde Erkan Savan (35) ve Ramazan Durak'ın (40) hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlı D.G'nin (17) işlemleri tamamlandı.
D.G'nin annesi H.G'nin bir süre önce kuzeni Savan'a 8 çeyrek altın borç verdiği, kahvehaneye gidip borcun kendisine ödenmesini isteyen zanlı ile maktul arasında tartışma çıktığı iddia edildi.
Tartışmanın ardından kahvehaneden ayrılan D.G'nin, bir süre sonra işletmeye dönüp saldırıyı gerçekleştirdiği, yaşamını yitiren Durak'ın ise olayla bağlantısının bulunmadığı öğrenildi.
TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen D.G. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının saldırıdan önce Erkan Savan'ın bulunduğu kahvehanenin yakınında kıyafetinin kapüşonu ve tıbbi maskeyle yüzünü gizleyip beklemesi, daha sonra da iş yerine yönelmesi çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
TABUT EMOJİLİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI
D.G., Savan'ı isminin baş harfleriyle tabut emojili çift tabancalı verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yurt Haber
- Silahlı Saldırı
- Adana