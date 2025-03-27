Kahvehanede çifte cinayet: 8 çeyrek altın yüzünden katil oldu

Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'ndeki işletmede dün gece saatlerinde Erkan Savan (35) ve Ramazan Durak'ın (40) hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlı D.G'nin (17) işlemleri tamamlandı.



D.G'nin annesi H.G'nin bir süre önce kuzeni Savan'a 8 çeyrek altın borç verdiği, kahvehaneye gidip borcun kendisine ödenmesini isteyen zanlı ile maktul arasında tartışma çıktığı iddia edildi.