Kahvehanede deprem paniği. Araçtan gelen müzik kahvehanenin camını titretti
26.04.2026 20:03
Son Güncelleme: 26.04.2026 20:09
Sultangazi’de sokaktan geçen bir araçtan çıkan yüksek ses, kahvehanenin camlarını titretti. Deprem olduğunu sanan müşteriler panikle dışarı kaçtı.
50. Yıl Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin önünden geçen ticari araçta çalınan yüksek sesli müzik kahvehanenin camlarını titretti.
İçeride oturanlar o titreşimi deprem zannedince, dışarı kaçmaya başladı. Kahvehanenin içinde kısa sürede büyük panik yaşandı.
Mekanın tek kapısından dışarı çıkabilmek için kargaşa çıktı. Vatandaşlar kahvehaneyi boşaltıp dışarı çıktıklarında ise deprem olmadığını anladı.
"RESMEN BİNA SALLANDI”
Olayı yaşayanlardan Orhan Keskin, "Buradan çok yüksek bir sesle araç geçti, resmen bina sallandı. İnsanlar panik yaptı kapıya doğru koştuk. Camlar sallandı, 'Deprem oldu' herhalde sandık. Ben en önde koştum. Arkamda bir tane daha abi vardı, o panikle bardakların hepsi yerlere düştü. Daha sonra dışarıdakiler 'Bir şey yok, bir şey yok sakin olun' dediler" ifadelerini kullandı.
“SES O KADAR YÜKSEKTİ Kİ BARDAKLAR YERE DÜŞEREK KIRILDI”
Yakup Keskin ise, “Geçen arabanın çok felaket bir sesi vardı. Ben önce arkadaşlara 'Deprem değil' dedim. Sonra herkesin koştuğunu fark ettim, kıyamet kopar gibiydi. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Ses o kadar yüksekti ki bardaklar yere düşerek kırıldı. Baktım millet koşunca biz de onların arkasından koştuk." dedi.