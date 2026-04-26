Kahvehanede deprem paniği. Araçtan gelen müzik kahvehanenin camını titretti

"RESMEN BİNA SALLANDI”

Olayı yaşayanlardan Orhan Keskin, "Buradan çok yüksek bir sesle araç geçti, resmen bina sallandı. İnsanlar panik yaptı kapıya doğru koştuk. Camlar sallandı, 'Deprem oldu' herhalde sandık. Ben en önde koştum. Arkamda bir tane daha abi vardı, o panikle bardakların hepsi yerlere düştü. Daha sonra dışarıdakiler 'Bir şey yok, bir şey yok sakin olun' dediler" ifadelerini kullandı.



“SES O KADAR YÜKSEKTİ Kİ BARDAKLAR YERE DÜŞEREK KIRILDI”

Yakup Keskin ise, “Geçen arabanın çok felaket bir sesi vardı. Ben önce arkadaşlara 'Deprem değil' dedim. Sonra herkesin koştuğunu fark ettim, kıyamet kopar gibiydi. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Ses o kadar yüksekti ki bardaklar yere düşerek kırıldı. Baktım millet koşunca biz de onların arkasından koştuk." dedi.