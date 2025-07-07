Kahvehanede kumar pahalıya patladı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentteki mekanlarda kumar denetimi yaptı.

Polis, Gölcük'te B.B'nin işlettiği kahvehanede kumar oynattığını tespit etti.



Kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi, ayrıca kumarda kullanılan 2 bin 920 liraya el konuldu.



Mekan işletmecisi B.B. hakkında ise adli işlem yapıldı.