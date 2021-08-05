Kahvehanelerde aşı tartışması: Bu bir zulümdür, aşı olmak zorunda mıyım?

Aşı randevusuna ve aşılamaya gidilmemesi kahveci esnafını harekete geçirdi. Kahvehane, kıraathane ve kafeler için federasyon yaptırım kararı aldı.

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu 2. doz aşısını olmayanların kahvehanelere alınmayacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.



Murat Ağaoğlu "Bizim yasal olarak yetkimiz yok. Bu bir tavsiyedir biz tekrar kapanmak istemiyoruz. Biz diyoruz ki işyerlerimizde E-Devlet'ten bakarak ikinci doz aşısını olanları alırsak, maske mesafe temizliğin dışında iş yerlerine giren arkadaşlarımızın aşısını kontrol edersek bu hastalık yayılmaz. Yine de aşısını olmadan gelenler olabilir, ben girebilirim diyebilir" diye konuştu.



"BU BİR ZULÜMDÜR, BEN AŞI OLMAK ZORUNDA MIYIM?"



Henüz aşı olmadan kahvehaneye gelen Selman Tan "Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum. Kahvehanede böyle bir kararın olması bir zulümdür yani hak mı bu? Ben olmak zorunda mıyım? Aşı olmamak sağlığımı tehdit edebilir, ilaç firması ilacın arkasında duruyorsa aşı olurum. Yasa çıkarsa gelmem kahveye ama istediğim yere giderim. Ancak yasa çıkarsa bu yasağı kabul ederim" dedi.



"YANIMA AŞI OLMAYANI OTURTMAM, BENDEN UZAK DUR DERİM"



Çift doz aşısını olan ve kıraathanede vakit geçiren Sedat Batıefe "Bu karar insanların sağlığını korumak için çok ideal bir karar. Başka türlü koruma şansımız yok. Benim ailem diyabet hastası iki doz aşı oldu, hiçbir sıkıntı yaşamadı. Aşı olmayanları bilmiyoruz o yüzden bir tedirginlik var. Yanıma aşı olmayan bir kişi otursa, oturtmam 'Benden uzak kal derim' dedi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

HASTANEDE YUMRUKLU SOPALI MASKE KAVGASI