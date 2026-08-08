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Kahvehaneye silahlı saldırı. 3 kişi yaralandı

08.08.2026 02:54

Kahvehaneye silahlı saldırı. 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı
AA, DHA
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Adana'da yüzünü kapüşonuyla kapatan kimliği belirsiz şüpheli gece yarısı girdiği kahvehanede rastgele ateş açtı. 3 kişi vuruldu.

Adana Seyhan'a bağlı Onur Mahallesi'ndeki kahvehaneye giren şüpheli, tabancayla içeride bulunanlara ateş açtı.

 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

 

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