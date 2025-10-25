Kahverengi kokarca ile mücadele sürüyor

Kışlak mücadelesi çalışmalarına İl Özel İdaresi ekipleri de destek vermeye başladı.



Düzce Valiliği öncülüğünde tarım ürünlerine ve Düzce'nin en önemli geçim kaynaklarından olan fındığa büyük zarar veren kahverengi kokarca ile kış mücadelesi başladı.



Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışmalarını sürdürürken, İl Özel İdaresi ekipleri de çalışmalara destek vermeye başladı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, zararlının kış aylarında barındığı alanlarda popülasyonun azaltılmasını hedefliyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uzmanlarının işaret ettiği noktalar ilaçlanırken, köy muhtarları da ilaçlama araçlarına yardımcı oluyorlar. Bu sayede bahar aylarında yumurtadan çıkacak kahverengi kokarca zararlısının daha üremeden yok edilmesi isteniyor.