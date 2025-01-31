Kahverengi kokarcaya karşı mücadele

Yetkililer, zararlının yaz sonunda kışlamak için ev, depo, ahır ve kömürlük gibi korunaklı alanlara yöneldiğini, bu durumun hem tarımsal üretimi hem de yaşam alanlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Kahverengi Kokarca ile mücadelede ilkbahar aylarında yapılacak mekanik mücadelenin (kışlak alanlarda ergin bireylerin toplanması ve imhası), popülasyon artışını engelleyerek yıl içinde yaşanacak zararları azaltacağı vurgulandı.

Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz dönemde fındık bahçeleri ve diğer tarımsal alanlara yayılımın önlenmesi amacıyla, boş evler, ahırlar, depolar ve kömürlüklerde halk sağlığına uygun ilaçlarla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Vatandaşlar ve çiftçilerden, Kahverengi Kokarca ile mücadelede daha etkin rol alabilmeleri için kışlak alanlarını düzenli kontrol etmeleri, zararlının görüldüğü bölgeleri ilgili birimlere bildirmeleri, mücadele yöntemleri konusunda bilinçli hareket etmeleri" gerekiyor denildi.

Ekipler, zararlıyla mücadelede toplumun duyarlılığının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşları sürece destek olmaya çağırdı.