Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem Araştrıma Merkezi Müdürü Doğan Kalafat, Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle ilgili NTV'ye konuştu.

Kalafat şunları söyledi:



"Bu yıl genel olarak Çanakkale, Ege Denizi, Girit, Gökova, Aydın, Denizli civarı oldukça aktif. Bu bölgede çok fazla diri fay var. Bu deprem bizim için sürpriz değil. Birkaç yılda bir bu büyüklükte depremler oluyor. Bu orta büyüklükte bir deprem. Bu tip depremlerin hasara can kaybına neden olmaması gerekir. Kerpiç evlerde kısmen hasar olabilir. Vatandaşların muhakkak depreme dayanıklı konutlarda ikamet etmeleri gerekir.

"ARTÇILAR 3-4 GÜN SÜREBİLİR"

Artçı depremler her orta büyüklükteki deprem sonrası olağan. O yörede ana deprem olmuşsa artçılar ana depremden bir birim düşük. Birkaç saatlik olay çok yoğun artçıların olmasına sebep olacaktır. Vatandaşlar hasarlı konutların dışına çıkmalı. Bu tür depremlerin 3-4 gün süren artçıları olabilir. Birkaç saat kritik, 4'ün üzerinde artçı olma olasılığı yüksek."

"Depremin bir başka fay hattını tetikleme riski var mıdır" sorusunu yanıtlayan Kalafat şunları söyledi: "Aynı sistem içindeki farklı parçaların birbirlerine kısmen de olsa enerjisini transfer etmesiyle söylüyoruz. Komşu parçanın biriktireceği enerjiyi bu kırılmayla öne çekiyor. Burada öyle bir şey yok. Sabahki olan deprem aktiviteleriyle aynı sistem içinde değil. Farklı aktif parçalar."

VİDEO: DENİZLİ'DEKİ DEPREMDEN İLK GÖRÜNTÜLER