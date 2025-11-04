Kalaşnikof tüfek ele geçirildi: Bir tutuklama

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Abdullah K.'nın Çamlıbel Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.



Adreste arama yapan ekipler, mutfak dolabına gizlenmiş ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği ve av tüfeği ile 14 mermi buldu.



Gözaltına alınan Abdullah K., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.