Kalbi duran liseli Hilal kalp masajıyla hayata döndürüldü

Van'da 10'uncu sınıf öğrencisi Hilal Rojda Demir, okul koridorunda aniden fenalaşıp yere yığıldı. Kalbi duran ve doktorların 40 dakika masaj yaptığı Hilal Rojda'nın kalp ritmi geri geldi. Öğrenci, daha sonra ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Kalbi duran liseli Hilal kalp masajıyla hayata döndürüldü

'ın Başkale ilçesinde Çaldıran Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Hilal Rojda Demir (14), teneffüste okulun koridorunda arkadaşlarıyla yürürken aniden fenalaşıp yere yığıldı.

Mahallenin sağlık merkezindeki ambulansla, ilçeye kalbi durmuş şekilde götürülen Demir, burada doktorların 40 dakika boyunca yaptığı kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü.

Öğrenci için doktorlar, yetkililerden ambulans helikopter talebinde bulundu.

Kalbi duran liseli Hilal kalp masajıyla hayata döndürüldü - 1


Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter kısa sürede ilçeye geldi.

Hava ambulansı, Hilal Rojda'yı alıp Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

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