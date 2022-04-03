Kaldığı kulübe yanan bekçi inşaat halindeki otelin lobisinde ölü bulundu

Şanlıurfa’da inşaat çalışmaları durdurulan 20 katlı otelde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ekipler, yangını söndürdüğü sırada, lobi kısmında bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz yattığını fark ederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bekçi kulübesinden yaklaşık 10 metre mesafesinde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çoban'ın cansız bedeni kulübesinden 10 metre uzaklıkta bulundu.

Yapılan araştırma sonucu, cesedin otelde bekçi olarak görev yapan 69 yaşındaki İsmail Çoban'a ait olduğunu tespit etti.



Ceset olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ekipler kafasında darbeye bağlı kanama ve ellerinde yara izleri olduğu belirlenen bekçinin nasıl öldüğünü araştırıyor.

Çoban'ın ölüm nednei araştırılıyor.