Kaldırım taşıyla camı kırıp dükkandan gümüş takıları çaldılar

Olay, gece saatlerinde, Çark Caddesi'ndeki pasajda yer alan gümüş dükkanında meydana geldi. Sabah geldiği iş yerinde, camlarının kaldırım taşıyla kırıldığını ve tüm gümüş takıların çalındığı gören dükkan sahibi, durumu polise bildirdi.

Adrese sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. 70 bin lira değerinde takı çalındığı tespit edildi

Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin S.D. (22) olduğu tespit eden ekipler, olayın gerçekleştiği gün şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda şüphelinin çaldığı tüm malzemeler de ele geçirildi.

