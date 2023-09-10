Kaldırım taşıyla dişlerini kırdılar, yardıma gidenin kulağını kestiler

Duruma müdahale etmeye çalışan bir başka genç de aynı grup tarafından dövüldü, bıçakla kulağından yaralandı.



Arbede sırasında kulağı kesilen Ç.İ., ''Orada çocuklar biri beni darp etti. Ondan sonra biz oradan tekrar yerimizi değiştirdik. Kaçtık buraya geldik ama peşimizden geldiler. Tam burada daha kalabalık bir grupla tekrardan bir arbede yaşandı, burada darp edildik. O arada gelen bir taş da Merve'nin yüzüne geldi. Durum kötü, tam bu alanda bayıldı kendisi. Benim de burada tam kulağım yarıldı.'' ifadelerini kullandı.



Saldırganlarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

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