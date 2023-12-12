Kaldırım taşıyla dövüldü, arandığı ortaya çıkınca tutuklandı

Bursa’da kaldırım taşlı saldırıya uğrayan adam, arandığı ortaya çıkınca tedavisinin ardından tutuklandı.



​Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi’ndeki Şebboy Caddesi’nde meydana geldi.



Tahir Akcam ile alkol aldığı arkadaşı Engin İ., bir süre sonra tartışmaya başladı.



Tartışma büyüyünce Engin İ., yerden aldığı kaldırım taşı ile Tahir Akcam’a saldırdı. Akcam kanlar içerisinde kalırken, ihbarla bölgeye ekipler gönderildi.

Akcam, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldılırken, Engin İ., polis ekiplerince gözaltına alındı.



Engin İ. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, güveni kötüye kullanma suçundan aranması bulunan Tahir Akcam tedavisi sonrası gözaltına alındı.



Tahir Akcam işlemleri sonrası tutuklandı.