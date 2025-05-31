Kaldırıma bırakılan oyuncak ayı fünye ile patlatıldı

Olay yerine gelen polis, şüpheli çantanın etrafını güvenlik çemberine alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Dr. Mehmet Hulusi Baybal Caddesi üzerinde bulunan kaldırıma bırakılan bir oyuncak ayıdan şüphelenen vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek oyuncak ayı üzerinde inceleme yaptı. Daha sonra fünye ile kontrollü bir şekilde patlatılan oyuncak ayının içi boş çıktı.

Yapılan incelemenin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.