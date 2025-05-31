Kaldırıma bırakılan oyuncak ayı fünye ile patlatıldı

Konya'da cadde kenarına bırakılan şüpheli oyuncak ayı, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.

Kaldırıma bırakılan oyuncak ayı fünye ile patlatıldı

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Dr. Mehmet Hulusi Baybal Caddesi üzerinde bulunan kaldırıma bırakılan bir ayıdan şüphelenen vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis, şüpheli çantanın etrafını güvenlik çemberine alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Kaldırıma bırakılan oyuncak ayı fünye ile patlatıldı - 1

Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek ayı üzerinde inceleme yaptı. Daha sonra fünye ile kontrollü bir şekilde patlatılan oyuncak ayının içi boş çıktı.

Yapılan incelemenin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

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