Kaldırıma çarpan motosiklet 100 metre sürüklendi: O anlar kamerada

Burdur’un Gölhisar ilçesinde kaldırıma çarpması sonucu 100 metre sürüklenen motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaldırıma çarpan motosiklet 100 metre sürüklendi: O anlar kamerada

Kaza ’un Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.K. (19) idaresindeki plakası öğrenilemeyen aşırı hıza bağlı olarak sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucunda kaldırıma çarparak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü E.K. ve arkasındaki M.S. (20) yola savrularak yaralandı.

Çevredekilerin kazayı görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavileri devam ederken kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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