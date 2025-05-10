Kaldırıma çarpıp metrelerce sürüklendi: Bir ölü

Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesinde sürücünün ismi öğrenilemeyen 34 UK 6825 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak yaklaşık 30 metre sürüklendi.



Yan yatan otomobilde bulunan kadın, araçtan yola savuldu.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, B.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



B.K'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.