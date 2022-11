Kaldırıma çıkan otomobil Aleyna'yı ağır yaraladı

İstanbul'da 21 yaşınki Aleyna Nur Gökçe'ye kaldırımda yürürken çarparak ağır yaralayan sürücü serbest bırakıldı.

Olay geçen salı günü saat 20.30 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. Ehliyetsiz, alkollü olduğu öne sürülen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.

Otomobil, metrobüsten inip eve yürüyen üniversite öğrencisi Aleyna Nur Gökçe'ye çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan genç kız ağır yaralandı.

Aleyna Nur Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Olay sonrası gözaltına alınan sürücü Sezer H, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücünün kaza sırasında alkollü olduğu ve 2 ay önce ehliyetine el konulduğu iddia edildi.



"DOKTOR MUCİZE BEKLEYİN DİYOR"



Sezer H'nin serbest bırakılmasına Gökçe'nin ailesi tepki gösterdi. Anne Döndü Çalboğazlı, "Yavrum salı gününden beri hastanede. Doktor sadece mucize bekleyin diyor. Kuran okuyorum başında başka bir şey yok sadece kalbi atıyor" dedi.



"ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA DOLAŞIYOR"



Aleyna Nur Gökçe'nin ağabeyi Hakan Gökçe ise “Sürücü 2 ay önce ehliyetini kaptırmış. Hem ehliyetsiz hem alkollü. Kız kardeşim makineye bağlı yaşıyor şu an. Nasıl serbest bırakılıyor. Benim kız kardeşim burada yaşam mücadelesi veriyor her an ölüm haberini alabilirim ama o kişi elini kolunu sallaya sallaya geziyor diye konuştu.