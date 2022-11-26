Kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı Aleyna'dan acı haber

İstanbul Esenyurt'ta evine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkan aracın çarptığı 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe hayatını kaybetti.

Kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı Aleyna'dan acı haber

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'da kaldırıma çıkan aracın çarptığı Aleyna Nur Gökçe (21) kurtarılamadı.

Aleyna Nur Gökçe, 8 Kasım'da evine dönmek için yürüdüğü sırada İstanbul Beylikdüzü istikametinde hızla ilerleyen sürücü Sezer H.'nin otomobiliyle çarpması sonucu otomobil ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralanmıştı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı Aleyna'dan acı haber - 1

Olay sonrası serbest bırakılan sürücü Sezer H. ise savcılığın karara itirazda bulunması sonrasında yeniden yakalanarak tutuklanmıştı.

Sezer H.'nin, 14 yıl önce de Satı Yılmaz'a (66) çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı.

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