Kaldırımda acı ölüm

Beylikdüzü Adnan Kahveci Avrupa Caddesi'nde saat 14.00'da süratli şekilde ilerleyen bir araç kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Aıman Zrık isimli çocuğa çarptı.



Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



OLAY YERİNDE CAN VERDİ



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.



Otomobil sürücüsü Murat Ç. ve yanında bulunan kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.