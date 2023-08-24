Kaldırımda otururken fare ısırdı

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Dedebaşı Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde kaldırımda oturan Cennet Sarı (75), arkasında gezinen ve kendisine temas eden hayvanı uzaklaştırmak için elini arkasına doğru götürdü
Sarı bu sırada uzaklaştırmak istediği hayvan tarafından parmağından ısırıldı.
Paniğe kapılan Sarı, elindeki bastonla fareye vurmaya başladı. Fare kaçarak uzaklaşırken, Sarı’nın yaşadığı panik anları ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yakınlarına haber vermesinin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen, burada kendisine tetanoz aşısı vurulan Cennet Sarı şöyle konuştu:
“Sabah saat 09.00’da kızlarımla dışarı çıktım. Bir kolum kırık nedeniyle sargılı bir elimde de baston olması nedeniyle belim ağrıdı, ben de kapının önünde kaldırıma oturdum. Oturduğum yerde sırtıma bir şey dokundu.
Ben de kedi sanıp iteklemek isteyince parmağımı ısırdı. Fare olduğunu görünce bastonumla vurdum ama kaçarak arabanın altına girdi. Hastanede tetanoz aşısı yaptılar, korkma bir şey olmaz.’ dediler.''
''ELLERİNDEN KANLAR AKIYORDU''
Cennet Sarı ile aynı binada yaşan komşusu Ayşe Bosnagöçmenleri ise “Balkonda çamaşır asarken, karşıdan Cennet ablayı gördüm ve biraz sohbet ettikten sonra içeriye girdim. İçeriye girmemden kısa bir süre sonra Cennet ablanın bana seslendiğini duydum. Balkona çıkıp baktığımda, Cennet ablanın ellerinden kanlar akıyordu. ‘Ayşe beni fare ısırdı.’ diye bağırdı, ben de hemen kızını aradım. Mahallemizde geceleri fareleri görüyoruz. Sırf burada değil cadde de görüyoruz. Buna bir an önce çare bulunmasını istiyoruz.” diye konuştu.
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