Kaldırımda otururken fare ısırdı

Ben de kedi sanıp iteklemek isteyince parmağımı ısırdı. Fare olduğunu görünce bastonumla vurdum ama kaçarak arabanın altına girdi. Hastanede tetanoz aşısı yaptılar, korkma bir şey olmaz.’ dediler.''



''ELLERİNDEN KANLAR AKIYORDU''



Cennet Sarı ile aynı binada yaşan komşusu Ayşe Bosnagöçmenleri ise “Balkonda çamaşır asarken, karşıdan Cennet ablayı gördüm ve biraz sohbet ettikten sonra içeriye girdim. İçeriye girmemden kısa bir süre sonra Cennet ablanın bana seslendiğini duydum. Balkona çıkıp baktığımda, Cennet ablanın ellerinden kanlar akıyordu. ‘Ayşe beni fare ısırdı.’ diye bağırdı, ben de hemen kızını aradım. Mahallemizde geceleri fareleri görüyoruz. Sırf burada değil cadde de görüyoruz. Buna bir an önce çare bulunmasını istiyoruz.” diye konuştu.

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