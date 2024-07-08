Kaldırımda seyyar satıcılık yapan kadına yorgun mermi isabet etti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaldırımda seyyar satıcılık yapan Medine K. yorgun merminin isabet etmesi ile yaralandı. Polis, merminin yakınlardaki bir düğünde tabanca ile ateşlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaldırımda seyyar satıcılık yapan kadına yorgun mermi isabet etti

Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde nereden ateşlendiği belirlenemeyen yorgun mermi, kaldırımda işportacılık yapan Medine K.'ye isabet etti.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Medine K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelerken merminin yakınlardaki bir düğünde tabanca ile ateşlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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