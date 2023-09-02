Kaldırımda telefonla konuşurken silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde, iş yeri önünde kaldırımda telefonla konuşan İbrahim Taşkıran'a (42) motosikletle gelen ve kimliği öğrenilemeyen zanlılarca silahlı saldırı düzenlendi.



Saldırı sonucu Taşkıran yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Taşkıran, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



İbrahim Taşkıran, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken Taşkıran'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.