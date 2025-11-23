Kaldırımda uyuyan kişinin telefonunu çalıp kaçtı

Taksim İstiklal Caddesi’nde polis ekipleri caddede şüpheli hareketler sergilediği belirlenen B.K.'yı takibe aldı. Bir süre izlenen şüpheli, kaldırımda uyuyan bir kişinin yanına giderek cebindeki cep telefonunu çaldı. Durumu fark eden ekipler, kaçan şüphelinin peşine düştü.

HIRSIZLIK KAMERADA

Yaşanan cep telefonu hırsızlığı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, şüpheli B.K.'nın kaldırımda uyuyan kişinin cebinden cep telefonunu çaldığı anlar yer aldı.

ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kaldırımda uyuyan kişinin telefonunu çalmasının ardından kaçmaya başlayan B.K., Beyoğlu Güven Timleri ekipleri tarafından kısa süren kovalamaca sonucu suçüstü yakalandı. Çalınan telefon ise mağdur kişiye teslim edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Yankesicilik' suçundan hakimliğe çıkarılan B.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi