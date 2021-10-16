Kaldırımda yayadan yol isteyen taksiciye para cezası

İstanbul'da iki gün önce yaşanan olayda TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısında kaldırımdan ilerleyen taksici, önüne çıkan yayadan korna çalarak yol istedi. Kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeyen taksici yoluna devam etti. İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü ise o şoföre  864 lira cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Haberler - NTV 16.10.2021 - 10:23

Kaldırımda yayadan yol isteyen taksiciye para cezası

İlişkili Haberler

Beyoğlu'nda ilginç tepki: Kendisini almayan taksinin kaputuna çıktı

Beyoğlu'nda ilginç tepki: Kendisini almayan taksinin kaputuna çıktı

Adana'da Cono aşiretine operasyon: 30 gözaltı kararı

Adana'da Cono aşiretine operasyon: 30 gözaltı kararı

İstanbul'da, kaldırımda giden ve üstelik korna çalarak yayadan yol isteyen taksi şoförüne ceza kesildi.

Olay önceki gün sabah saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkiinde yaşandı. Yoğun trafiği gören taksici, aracı kaldırıma çıkararak ilerlerdi.

Kaldırımdaki taksinin şoförü önüne çıkan bir kişiden korna çalarak yol istedi. Kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeyen taksici yoluna devam etti. O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

864 LİRA PARA CEZASI

Kaldırımdan giden taksi şoförü S.Y trafik polisleri tarafından durduruldu.

Taksi şoförü hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Kabahatler Kanunu gereğince 864 lira cezai işlem uygulandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...