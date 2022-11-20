Kaldırımda yürürken otomobil çarptı: Çocuk öldü, baba ağır yaralı

Aydın Efeler'de kaldırımda yürüyen baba ile oğluna otomobil çarptı. 7 yaşındaki çocuk kaza yerinde yaşamını yitirdi, babası ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaldırımda yürürken otomobil çarptı: Çocuk öldü, baba ağır yaralı

'ın Efeler ilçesinde, kaldırımda yürürken yoldan çıkan otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, babası ağır yaralandı.

H.Y. idaresindeki 09 L 0805 plakalı otomobil, Denizli Bulvarı Tabakhane Köprüsü'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil kaldırımda yürüyen Ahmet Demir ile oğlu Yasin Demir'e çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Yasin Demir'in (7) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı baba ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

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