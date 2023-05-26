Kaldırımda yürürken taksinin altında kaldı

Araç ile bir dükkanın tezgahı arasında sıkışan yayayı gören vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralı C.G., aracın atından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan C.G., İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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