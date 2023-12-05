Kaldırımda yürürken TIR'ın altında can verdi

Kayseri'de kaldırımda yürürken kontrolden çıkan bir TIR'ın çarptığı vatandaş hayatını kaybetti.

Kaldırımda yürürken TIR'ın altında can verdi

Kayseri'de kaldırımda yürüdüğü sırada TIR'ın çarptığı Rasim Başpınar (42), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 16'ncı Cadde'de meydana geldi.

Kaldırımda yürüyen Rasim Başpınar'a, M.K.'nin kontrolünü kaybettiği  TIR çarptı. Kazada Başpınar, ağır yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Başpınar'ı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Başpınar, burada kurtarılamadı. Gözaltına alınan TIR şoförünün ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

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