Kaldırımda yürürken üzerlerinde beton parçası düşen anne-kız yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kaldırımda yürürken binanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan kopan beton parçalarının üzerlerine düştüğü A.D. (35) ile kızı H.D. (6), yaralandı.

Kaldırımda yürürken üzerlerinde beton parçası düşen anne-kız yaralandı

Olay, saat 17.45 sıralarında Çerkezköy'ün Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. A.D. ile kızı H.D., kaldırımda yürürken 5 katlı apartmanın en üst katın balkonundan kopan beton parçaları üzerlerine düştü. Parçaların başına isabet ettiği anne A.D. ile bacağına isabet ettiği kızı H.D., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ile kızı sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ve zabıta ekipleri olay yerinde ve beton parçalarının koptuğu dairede incelemede bulundu. Kaldırım, şerit çekilerek geçişlere kapatıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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