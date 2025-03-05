Kaldırımda yürüyen adamın acı sonu

Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Profesör Tezok Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Remzi Başaran, dengesini kaybedip yüzüstü beton zemine düştü.



Başaran'ı yerde görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Başaran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.