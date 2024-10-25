Kaldırımda yürüyen anne ve çocuğunun üzerine çimento döküldü

İstanbul Pendik’te inşaat alanına beton döken beton pompası aracının hortumu patladı, kaldırımda yürüyen 2 yaşındaki çocuk ve annesinin üzerine çimento döküldü.

Kaldırımda yürüyen anne ve çocuğunun üzerine çimento döküldü

Olay, Pendik Millet Caddesi üzerinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki inşaat alanına çimento döken beton pompa aracının hortumu patladı.

O sırada kaldırımda yürüyen anne ve 2 yaşındaki çocuğun üzerine aracın hortumunun patlaması sonucu çimento döküldü.

Anne ve çocuğu baştan aşağı betona bulanırken, mağdur annenin şikayetçi olduğu öğrenildi.

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