Kaldırımda yürüyen anne ve çocuğunun üzerine çimento döküldü

Olay, Pendik Millet Caddesi üzerinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki inşaat alanına çimento döken beton pompa aracının hortumu patladı.



O sırada kaldırımda yürüyen anne ve 2 yaşındaki çocuğun üzerine aracın hortumunun patlaması sonucu çimento döküldü.

Anne ve çocuğu baştan aşağı betona bulanırken, mağdur annenin şikayetçi olduğu öğrenildi.