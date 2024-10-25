Kaldırımda yürüyen anne ve çocuğunun üzerine çimento döküldü
İstanbul Pendik’te inşaat alanına beton döken beton pompası aracının hortumu patladı, kaldırımda yürüyen 2 yaşındaki çocuk ve annesinin üzerine çimento döküldü.
Olay, Pendik Millet Caddesi üzerinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki inşaat alanına çimento döken beton pompa aracının hortumu patladı.
O sırada kaldırımda yürüyen anne ve 2 yaşındaki çocuğun üzerine aracın hortumunun patlaması sonucu çimento döküldü.
Anne ve çocuğu baştan aşağı betona bulanırken, mağdur annenin şikayetçi olduğu öğrenildi.
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