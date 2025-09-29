Kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

İskenderun'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak yayalara çarpıp devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Hatay'ın ilçesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde kaldırımda yürüyenlere çarparak takla attı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Feci kazada, kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi de yaralandı.

YAYALARDAN 3'Ü ÖLDÜ

Yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri, yayalardan 3'ünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi ise İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

