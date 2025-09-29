Kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde kaldırımda yürüyenlere çarparak takla attı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Feci kazada, kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi de yaralandı.

YAYALARDAN 3'Ü ÖLDÜ

Yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri, yayalardan 3'ünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi ise İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.