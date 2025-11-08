Kaldırımdaki çocuğa otomobil çarptı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde K.Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak, kaldırımda yürüyen Ömer Helebi isimli çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ömer Helebi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay yerinde çocuktan geriye terliklerinin kaldığı görüldü.