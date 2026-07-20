Kaldırımdaki yayaların arasına daldı. 4 yaralı

Uşak 'ta 27 yaşındaki i.A. yönetimindeki otomobil , Hakkı Yağcı Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

Daha sonra kaldırımda bekleyen Ş.C.E. (19), B.D. (33) ve M.D.D'ye (20) çarpan otomobil, caddedeki iki iş yerinin kaldırıma koyduğu malzemelere çarparak durabildi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobildeki Z.A. (18) ile Ş.C.E, B.D. ve M.D.D. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.