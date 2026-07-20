NTV

Kaldırımdaki yayaların arasına daldı. 4 yaralı

20.07.2026 01:39

Kaldırımdaki yayaların arasına daldı. 4 yaralı
Anadolu Ajansı
AA
Google'da NTV'yi tercih et

Uşak'ta aydınlatma direğine çarpıp kaldırımdaki yayaların arasına dalan otomobil 4 kişiyi yaraladı.

Uşak'ta 27 yaşındaki i.A. yönetimindeki otomobil, Hakkı Yağcı Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

 

Daha sonra kaldırımda bekleyen Ş.C.E. (19), B.D. (33) ve M.D.D'ye (20) çarpan otomobil, caddedeki iki iş yerinin kaldırıma koyduğu malzemelere çarparak durabildi.

 

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobildeki Z.A. (18) ile Ş.C.E, B.D. ve M.D.D. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery