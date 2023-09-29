Kaldırımdaki zeytin fidanını nedensiz yere kırdı

Gencin ayağıyla bastırdığı ağaç kırılarak yere yattı. Bu sırada yanındaki kız arkadaşı ise o anları şaşkınlıkla izledi.



Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Zarar gören zeytin fidanına belediye ekiplerince bakım yapıldı.



Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntülerin ardından olayla ilgili ekipler soruşturma başlattı.