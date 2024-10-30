Kaldırımın ortasında bıçaklı saldırı
Mardin'de Kızıltepe ilçesinde kaldırımda otururken bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı. Kaçan şüpheli için çalışma başlatıldı.
Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda kaldırım üzerindeki sandalyede oturan Hazar A., yanına yaklaşan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hazar A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından
ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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