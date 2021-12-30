Kalede gezerken definecilerin açtığı tünele düştü

Niğde Kalesi’nde geziye çıkan Rukiye Ulusoy, bastığı zeminin çökmesi sonucu kaçak kazı yapan definecilerin açtığı 200 metre uzunluğundaki tünele düştü. Tünelde bulunan 2 kişi kaçarken, Ulusoy düştüğü yerden ekipler tarafından kurtarıldı.

Haberler - DHA 30.12.2021 - 10:12

Kalede gezerken definecilerin açtığı tünele düştü

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'de yaşayan Rukiye Ulusoy (47), Niğde Kalesi'ni gezdiği sırada 200 metre uzunluğundaki tünelin çıkış noktasında, parke taşlarının üzerine basarak zeminin çökmesi sonucu 6 metre yükseklikten tünele düştü.

Defineciler tarafından yapılan kaçak kazıda bulunan 2 kişi kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu çıkarılan Rukiye Ulusoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Durumu iyi olan Ulusoy, düştüğü sırada tünelde iki kişiyi gördüğünü söyledi.

Kale çevresinde önlem alan polis ekipleri, kaçak kazı yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KALEDE GEZERKEN DEFİNECİLERİN AÇTIĞI TÜNELE DÜŞTÜ

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