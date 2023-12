Kalıcı deprem konutlarının yapımı sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede inşa edilen kalıcı konut ve iş yerleri ile hafif çelikten köy evlerinin yapımları sürüyor.



Çalışmalar kapsamında, Gaziantep'in Atalar köyünde hafif çelikten yapılacak 130 köy evinden 32'si tamamlandı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de sosyal medya hesabından, depremzedelerin bu evlerle ilgili görüntülerini içeren video paylaştı.



Videoda, Atalar köyünden bir depremzedenin tamamlanan evlerle ilgili, "On numara çalışma var. Evler son sürat yapılıyor. Biz de bunun farkındayız. Devletimiz bir senede bu kadar ev yaptı, helal olsun. Ne yaparsa en iyisini devlet yapar. Biz devletin evlatlarıyız. Devletimiz bizim için elinden geleni yapıyor." şeklindeki sözlerine yer verildi.



Bir başka depremzedenin, "Evleri gördüğümüz zaman seviniyoruz. Bir an önce evlerimize oturmak istiyoruz." şeklindeki sözlerini içeren videoda, bir diğer depremzedenin ise "Mutfağı, banyosu, odalarıyla on numara olmuş. Dört dörtlük evler. Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun." şeklindeki konuşması yer aldı.