Türkiye'deki kalıcı yabancı sayısı açıklandı | Yüzde 70'i Suriyeli

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda sunum yaptı.



Toros'un verdiği bilgilere göre; 28 Eylül itibarıyla yasal kalıcı statüsündeki yabancı sayısı 4 milyon 741 bin 115 oldu.

Bunların yaklaşık yüzde 70’inin geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler olduğunu belirten Toros, 3 milyon 279 bin 152 Suriyeli'nin geçici korunma altında olduğunu söyledi.

Toros, öğrenim, turizm, çalışma, yatırım, ticaret gibi amaçlarla gelip ikamet ve çalışma izni ile kalan yabancı sayısının da 1 milyon 174 bin 13 olduğunu kaydetti.

Verilere göre uluslararası koruma kapsamında Türkiye'de 287 bin 950 yabancı bulunuyor.