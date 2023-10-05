Türkiye'deki kalıcı yabancı sayısı açıklandı | Yüzde 70'i Suriyeli

Türkiye'de yasal olarak kalıcı statüdeki yabancı sayısının 4 milyon 741 bin 11 olduğu bildirildi.

Türkiye'deki kalıcı yabancı sayısı açıklandı | Yüzde 70'i Suriyeli

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda sunum yaptı.

Toros'un verdiği bilgilere göre; 28 Eylül itibarıyla yasal kalıcı statüsündeki yabancı sayısı 4 milyon 741 bin 115 oldu.

Bunların yaklaşık yüzde 70’inin geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler olduğunu belirten Toros, 3 milyon 279 bin 152 Suriyeli'nin geçici korunma altında olduğunu söyledi.

Toros, öğrenim, turizm, çalışma, yatırım, ticaret gibi amaçlarla gelip ikamet ve çalışma izni ile kalan yabancı sayısının da 1 milyon 174 bin 13 olduğunu kaydetti.

Verilere göre uluslararası koruma kapsamında 'de 287 bin 950 yabancı bulunuyor.

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