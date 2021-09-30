Kalıcı yaz saati uygulaması ile 6 yılda 6 milyar lira tasarruf sağlandı

2016 yılından bugüne uygulanan yaz saati uygulamasıyla bugüne kadar toplam 6,82 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu yapıldı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında imzalanan sözleşmede, İTÜ'nün yaptığı analizler sonucunda, Türkiye'de 2016 yılında kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmişti.



İTÜ, kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili “Sabit Saat Uygulaması (SSU) Değerlendirme Raporu” yayımladı.

Rapora göre 08:30-17:30 mesai saatleri arasında daha fazla gün ışığından yararlanıldığı tespit edildi.

Yaz saati uygulamasıyla kış aylarında Avrupa ve Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat daha artarken, Avrupa Birliği'de kalıcı saate geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Kalıcı yaz saati uygulaması ile elektrik tüketiminin düştüğü ve tasarruf sağlandığı görüldü.

SAAT SAAT ELEKTRİK TÜKETİMİ

Türkiye’deki toplam elektrik tüketimine bakıldığında 06:00-09:00 saatleri arasında elektrik tüketiminde düşük seviyede artış gözlendi.17:00-18:00 saatlerindeki elektrik tüketiminde azalış ve saat 20:00 civarında ise artış gözlendi.

Yaz saati uygulamasından bu yana elde edilen toplam tasarruf 6,82 milyar kilovatsaati buldu.

Türkiye her yıl 1 milyar lirayı aşan oranlarda tasarruf elde etti.

Yani 2020 yılında kişi başı elektrik tüketimi 3 bin 661 kilovatsaat olarak hesaplandığında 1.9 milyon kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacı buradan elde edilen tasarrufla sağlanmış oldu.

6 YILDA 6 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLANDI

Tasarrufun karşılığı 3,97 milyar lira. Farklı saat aralıklarında uygulanan fiyat tarifelerinin ise üç zamanlı tarifeye göre 5,94 milyar lira olduğu belirlendi.

Yaz saati uygulaması ile elektrik enerjisinin saatlik referans fiyatı düştü.

Kış saati uygulanırken günlük olarak tüketimin en yoğun olduğu saatlerde (puant) öğle ve akşama doğru iki defa pik yük oluştu.

Yaz saati uygulamasıyla sadece öğle saatlerinde bir pik yük zaman aralığı kaldı.

Akşam saatlerinde oluşan puant aralığında yük tasarrufu gerçekleşirken puant saatlerde Piyasa Takas Fiyatları’nda da düşüş meydana geldi.

AVRUPA'DA DA KALICI YAZ SAATİ GÜNDEMDE

Avrupa'da yaz saatini kalıcı hale getirecek Avrupa Birliği Komisyonu, önceki yıllarda kıta genelinde 4,6 milyon Avrupalının görüşüne başvurarak yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmeyi masaya yatırdı.

Ankete katılan Avrupalıların yüzde 80’den fazlası yaz saatinden yana oy kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce İTÜ ile imzalanan protokolle yaz saati uygulamasının enerji tüketimine yansımasının incelendiğini açıklamıştı. Dönmez, “Bilimsel araştırma sonuçları ülkemizin jeopolitik konumu, batısındaki sanayileşme, kentleşme, enerji yoğunluğu ile doğusu ve batısı arasındaki doğal saat farkı olan 1 saat 16 dakikayı dikkate alındığında uygulanan saat diliminin, GMT+3 kalmasından elde edilecek enerji verimliliği kazanımlarını olumlu etkileyeceği görülmüştür” açıklaması yapmıştı.