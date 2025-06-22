Kaliforniyum alarmı sahte çıktı

Kütahya Valisi Musa Işın, kentte polisin durdurduğu araçta ele geçirilen maddenin ilk incelemelere göre kaliforniyum olmadığının tespit edildiğini bildirdi.



Işın, yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, sürücünün iddiasına göre kaliforniyum olduğu öne sürülen 7,15 gram madde ele geçirildiğini hatırlattı.



Maddenin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince gelişmiş cihazlarla incelendiğini belirten Işın, "İlimizde 20 Haziran'da bir şahıs, kaliforniyum olduğunu ifade ettiği 7,15 gram madde ile yakalanmıştır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce yapılan incelemede maddenin kaliforniyum olmadığı tespit edilmiş ise de bu madde incelenmek üzere Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'na gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.



Işın, konuyla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.



MADDEYİ TANIMADIĞI KİŞİDEN ALMIŞ

Şüpheli B.G. ifadesinde, maddenin kaliforniyum olduğunu, bu maddeyi yaklaşık 2 yıl önce Bursa'dan tanımadığı bir kişiden ücret ödemeden meraktan aldığını, internetten araştırdığında değerli olduğunu öğrendiği için sakladığını iddia etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kütahya-Tavşanlı kara yolu girişinde şüphe üzerine durdurdukları aracın arka kısmında sürücü B.G.'ye ait ayakkabı içindeki şeffaf plastik kapta, altın sarısı renginde 7,15 gram madde ele geçirmişti.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, maddenin radyasyon yaymadığı belirlenmişti.

RADYOAKTİF MADDE, DEĞERİ: 70 MİLYON DOLAR

Altın aramada da kullanılan radyoaktif maddenin yaklaşık 70 milyon dolar değerinde olduğu belirtilmişti.



Yakalanan sürücü B.G.'ninYeni Mahalle'deki evinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve 63 adet fişek bulunmuştu.



KALİFORNİYUM NEDİR?

Kaliforniyum, sembolü Cf ve atom numarası 98 olan radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. İlk kez Şubat 1950'de Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'deki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları ile bombardıman edilmesiyle üretildi. Aktinit serisinin dokuzuncu üyesi ve sentezlenen altıncı uranyum ötesi elementtir.