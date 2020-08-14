Kalın-O'Brien görüşmesi: Gündem Libya, Doğu Akdeniz ve Filistin

SON DAKİKA HABERİ:  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonda Libya, Doğu Akdeniz ve Filistin konularını görüştü. Görüşmede Türkiye'nin, Libya ve Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, barış ve müzakereyle çözülmesinden yana olduğu belirtildi.

14.08.2020 - 23:28

Kalın-O'Brien görüşmesi: Gündem Libya, Doğu Akdeniz ve Filistin

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Robert C. O’Brien arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Libya, Doğu Akdeniz ve Filistin konuları etraflıca ele alındı. Yapılan görüşmede Türkiye’nin hem Libya’da hem de Doğu Akdeniz’de sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, barış ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğu belirtildi.

Ayrıca, Filistin konusunda ancak iki devletli, Filistinlilerin de kabul ettiği, adil bir plan ile bölgede huzur ve istikrarın sağlanabileceği vurgulandı.

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