Kalıp ustasının acı sonu
Mardin’de çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen kalıp ustası Abdullah Yasin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Mardin’de çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Nusaybin ilçesine bağlı 8 Mart Mahallesi’nde Mardin yolu kenarındaki inşaatta meydana geldi.
Kalıp ustası Abdullah Yasin, inşaatın üçüncü katında çalışırken dengesini kaybedip düştü.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Abdullah Yasin, yapılan tüm müdahaleye rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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