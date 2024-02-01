Kalkınma Yolu için kritik görüşme

Bakan Uraloğlu, 30 Eylül 2023’te Irak'ta mevkidaşı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile bir araya gelmişti. Görüşmede, ‘Kalkınma Yolu Projesi’ üzerinde detaylı görüşmeler yapılarak yol haritası oluşturulmuştu.



KALKINMA YOLU PROJESİ



1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye’yi Basra Körfezi’ndeki Al-Faw Limanı’na bağlayacak. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje, Avrupa’dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyerek ortak fayda üretecek.