Kalp ameliyatı sonrası ölen Metin öğretmene veda

Mardin Dargeçit'teki Süleyman Altunkaynak Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olan Metin Toprak (34), kalp rahatsızlığı nedeniyle 5 Nisan'da İstanbul'daki hastanede kapalı kalp ameliyatı oldu.

İddiaya göre Toprak, operasyon sonrası komplikasyonlar oluştuğu gerekçesiyle yoğun bakım ünitesine alındı. Metin öğretmen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Metin Toprak’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin’in Dargeçit ilçesine getirildi.

Toprak’ın cenazesine Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılıç, önceki dönem İlçe Belediye Başkanı Cüneyt Aksoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dargeçit Sefa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Toprak’ın cenazesi, ilçe merkezindeki Mıcırsafa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Metin Toprak’ın ölümünde hastanenin ihmali olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.