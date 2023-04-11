Kalp ameliyatlarının yüzde 30'u kan yokluğundan ertelenmek zorunda kalıyor

NTV- Melike Şahin

Türkiye'nin kan stoku kırmızı alarm veriyor.

Kızılay, kan stoklarının kritik seviyenin altığına düştüğünü belirterek vatandaşlara bağış çağrısında bulunmuştu.

Kan yokluğunun bazı kalp ameliyatlarına engel olduğunu dile getiren Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, ameliyatların ertelendiğini dilet getirdi.

"Tıkanmış durumdayız. Belli ameliyatları yapamaz hale geldik." sözleriyle durumu özetleyen Bozkurt, 3 tane büyükşehirde yaptığı görüşmelerde en az yüzde 20 ile 30 civarında ameliyatlarda erteleme olduğunu ifade etti.

ACİLİYETE GÖRE AMELİYAT SIRALARI BELLİ OLUYOR

En çok kan ihtiyacının olduğu kalp ameliyatları birçok merkezde ertelenmek zorunda kalırken Bozkurt, aciliyete göre ameliyatlara devam edildiğini de aktardı. Bozkurt, "Bir açık kalp ameliyatında minimum 4 tane kan kullanılıyor. Öncesinde hazırlayamazsak ameliyatı yapamıyoruz." dedi.

Bozkurt, özellikle İzmir'deki özel hastanelerde çok büyük sıkıntı olduğunu belirtirken İstanbul Avrupa Yakası'ndaki çok büyük bir hastanede geçen haftaki ameliyatın önemli bir kısmının ertelendiğini belirtti.

"Bazı yerlerde ameliyatlar durma noktasına geldi." ifadelerini kullanan Bozkurt, Ankara'daki hastanelerde de ciddi problemlerin yaşandığını sözlerine ekledi.

KIZILAY'IN STRATEJİSİ

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, sorunun çözümü için Kızılay'ın strateji değiştirmesi gerektiğini düşünüyor.

Bozkurt, "Eskiden büyük merkezlerde, kanı hasta yakınlarından temin edip bunu kendimiz hazırlayıp işleyip kullanabiliyorduk. Kızılay daha sonra bir strateji değişikliği yaptı." diyerek Kızılay'ın kan kullanımının büyük bir kısmını kendisinin yaptığını dile getirdi.

Öte yandan kalp ameliyatlarının yanı sıra diğer branşlardaki ameliyatlar da kan eksikliği nedeniyle erteleniyor.