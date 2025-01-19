Kalp krizi geçiren 41 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde kalp krizi geçiren 41 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçiren 41 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi'nde meydana geldi. Tarsus Şehit Cemre Salih Gözen İlkokulu sınıf öğretmeni Tuğba Bilgen, evinde geçirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler 41 yaşındaki öğretmenin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.

2 çocuk annesi Bilgen'in 16 yıllık olduğu, cenazesinin ise Silifke'de toprağa verileceği belirtildi.

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