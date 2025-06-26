Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi; ikisi de yaşamını yitirdi
İzmir'de bir kişi fenalaşan arkadaşına müdahale ettiği sırada kalp krizi geçirdi. İki arkadaş, kaldırıldıkları hastanede kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
İzmir'de iki iş arkadaşı art arda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Olay Karşıyaka'daki bir taksi durağında yaşandı.
Durakta telsizci olarak görev yapan 75 yaşındaki Zeki Aldemir, sabah erken saatlerde aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi.
İşini bitirmiş evine gitmek üzereyken durumu fark eden mesai arkadaşı Ercan Kiremitçiler hemen yardıma koştu.
STRESE DAYANAMADI
Olayı gören diğer çalışanlar ise ne yapacaklarını bilemeyince durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık görevlileri, telefonla yönlendirmelerde bulunarak Aldemir'in nabzının kontrol edilmesini istedi.
Mesai arkadaşının bileğini kontrol eden Kiremitçiler, yaşadığı yoğun strese dayanamayıp fenalaşarak olduğu yere yığıldı.
BU KEZ KİREMİTÇİLER'E MÜDAHALE ETTİLER
Peş peşe yaşanan durum karşısında şoke olan taksi durağı çalışanları, bu kez Ercan Kiremitçiler'e müdahale etmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, her iki kişinin de kalp krizi geçirdiğini belirledi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Zeki Aldemir ve Ercan Kiremitçiler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
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