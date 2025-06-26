Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi; ikisi de yaşamını yitirdi

İzmir'de iki iş arkadaşı art arda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Olay Karşıyaka'daki bir taksi durağında yaşandı.

Mesai arkadaşının bileğini kontrol eden Kiremitçiler, yaşadığı yoğun strese dayanamayıp fenalaşarak olduğu yere yığıldı.

Olayı gören diğer çalışanlar ise ne yapacaklarını bilemeyince durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

BU KEZ KİREMİTÇİLER'E MÜDAHALE ETTİLER



Peş peşe yaşanan durum karşısında şoke olan taksi durağı çalışanları, bu kez Ercan Kiremitçiler'e müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, her iki kişinin de kalp krizi geçirdiğini belirledi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Zeki Aldemir ve Ercan Kiremitçiler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.