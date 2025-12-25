Kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi
25.12.2025 15:56
DHA
Diyarbakır'daki bir okulda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Ali Bingöl, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Vali Ahmet Cemil Serhadlı Ortaokulu’nda görevli sosyal bilgiler öğretmeni Ali Bingöl, göğüs ağrısı şikayetiyle eşiyle birlikte dün Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.
Hastane bahçesinde aniden fenalaşan Bingöl, acil serviste tedaviye alındı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ali Bingöl, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı.
Bingöl’ün cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.