Kalp krizi geçiren polisi memuru hayatını kaybetti

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hüseyin Adsız, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.

Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Adsız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Adsız için sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde resmi tören düzenlendi.

Törene Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar, kurum amirleri, Adsız’ın yakınları ve mesai arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Hüseyin Adsız’ın cenazesi, törenin ardından memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine gönderildi.